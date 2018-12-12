修憲議題 陳菊：民進黨智庫有討論還未公布

2018-12-12 13:38

〔記者蘇芳禾／台北報導〕針對修憲相關議題，總統府秘書長陳菊今天於立法院答詢時指出，台灣社會若認為總統制或內閣制是要討論的議題，未來修憲朝著更進步方向，都可以討論，「也可以從立法院來開始」。她也透露，民進黨智庫有討論，但還未向社會公布、尋求社會支持。

陳菊今天首度以總統府秘書長身分，赴立法院司法法制委員會報告總統府108年度預算。

國民黨立委林德福質詢時指出，蔡英文的「迴廊談話」會造成總統有權無責的問題，總統跳到第一線指揮，出問題卻是部會首長承擔，這是破壞國家體制。

陳菊答詢表示，政策當然透過行政院充分說明，但是總統表達對弱勢人民的關切，絕對沒有侵犯的問題。

針對新款機車要加裝ABS恐漲價引起民眾反彈，總統蔡英文11日發表看法。陳菊回答國民黨立委許毓仁問題時強調，蔡總統是對弱勢人民表達關心，不是政策上的干預，總統沒有要侵犯行政院的職權。

民進黨立委許智傑詢問，是否要推修憲，讓台灣從雙首長制，變成正常的總統制或內閣制？

對此，陳菊回應，現階段的雙首長制，民選的總統必須承擔最後所有的政治責任，要總統完全對行政都沒意見，當然是很困難。在整個國家方向上，總統與行政院長目標應該都是一致的，立法院或是台灣社會若認為總統制或內閣制是要討論的議題，未來修憲朝著更進步方向，都可以討論。

民進黨立委段宜康追問，總統府或總統對於修憲的想法為何，會不會啟動修憲？陳菊說，憲政制度權責問題，民進黨內部一直在討論中，依她了解，對於未來是總統制、內閣制的憲政體制改革，民進黨智庫有提出方案，但還未向社會公布、尋求社會支持。

段宜康認為，時程非常有限，如果立法院下會期不通過修憲案，很難在2020年透過大選複決修憲案，陳菊作為總統的幕僚長，可否提醒蔡總統，既然之前有承諾過修憲，應趕快推動，對社會有交代。陳菊則認為，「修憲也可以從立法院來開始」。

蔡英文曾於去年民進黨全代會上拋出修憲議題，段宜康也認為，立法院至今沒有黨版的修憲提案，雖然蔡總統現在已經不兼任黨主席，但她的態度仍是關鍵。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/