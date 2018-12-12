台中港三井outlet開幕 林佳龍：貨出去，人進來，台中發大財！

台中市長林佳龍出席台中港三井outlet park開幕後，還選在海港麼天輪下直播，笑稱「貨出去，人進來，台中發大財」！（記者歐素美攝）

2018-12-12 13:30

〔記者歐素美／台中報導〕台中港三井outlet park今天正式開幕！台中市長林佳龍表示，三井outlet park開幕，是港市合作成功的典範，「貨出去，人進來，台中發大財」！不用等到換市長，台中的經濟就已經起飛，並希望大台中山手手線不要有變化，能如期完成，這馴是他當初招商時對三井的承諾。

台中港三井outlet park試營運期間，每天都吸引上人萬到訪，今天一開幕也有許多民眾迫不及待入場，日本知名的「猿田彥」咖啡館大排長龍，人龍從開幕就沒斷過。三井不動產株式會社社長菰田正信、交通部主秘李泰興、台灣港務公司董事長吳宗榮、台中市長林佳龍、立法院副院長蔡其昌、立委黃國書及大甲鎮瀾宫董事長顏清標等皆出席剪綵。

三井不動產株式會社社長菰田正信表示，50年前其前前前社長即參與台中港建造，與台中的緣份早已註定，三井把多年來國內外經營的konw how帶來台中港三井outlet park，展現台灣第一座濱海購物商城風格，有海港摩天輪等設施，好吃好逛又好玩。

吳宗榮說，台中港三井outlet park是全國第一座海港outlet，三井僅花費1年2個月就動工完成，工程效益是工程界的典範，台中港是全國九個港口中進步最快，未來並可望超越高雄港，成為全台第一大港。

菰田正信、吳宗榮及李泰興致詞時，並特別感謝台中市長林佳龍的協助，才能讓台中港三井outlet park這麼快開幕成功營運。

林佳龍表示，台中港三井outlet park是市港合作成功的範例，也是三井不動產集團在台中第一個重要的投資，試營運兩星期以來每天都有上萬人，證明投資案非常成功。並指出，三井不動產集團在市府協助之下，已取得台中火車站附近台糖生態湖濱園區的大型投資案，而台中捷運藍線在其任內也通過行政院交通部的核定，未來不只台中人，甚至國內外觀光旅客都可在捷運的兩頭觀光購物，並感謝交通部及港務公司跳脫傳統公務機關的觀念及作法，才會那麼有效率。

林佳龍說，目前有八條公車路線可達台中港三井outlet park，也希望大台中山手線不要有變化，能如期完成，這也是他當初對三井投資的承諾。三井除創造在地就業機會及造福在地經濟，市港合作也從這開始，市府並與交通部、港務公司等已規劃好「台中港2.0」計畫，希望一步一步來實現。

林佳龍說，包括outlet旁的郵輪及遊艇碼頭，台中港商務觀光特區，還有高美濕地與梧棲漁港串連起來的生態遊憩區及綠能與智慧物流區，台中港未來將徹底轉型，相信可以招來更多投資群聚在這裡，台中港四十年來有港無市，最近流行一句話要修改，就是「貨出去，人進來，台中發大財」！不用等到換市長，台中的經濟已經起飛，過去4年投資超過9100億元，市民實質薪資所得大幅提升，成長7.6%，而且帶動周邊的各種發展，台中市成為台灣二大都市就是因為經濟、就業跟生活環境。

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台中港三井outlet park正式開幕。（記者歐素美攝）

台中港三井outlet park，在台中市長林佳龍等剪綵下正式開幕。（記者歐素美攝）

台中市長林佳龍出席台中港三井outlet park開幕，許多民眾熱情上前要求簽名及擁抱等，並為其加油。（記者歐素美攝）

台中港三井outlet park開幕，許多民眾一早就入園逛。（記者歐素美攝）

台中港三井outlet park內的日本知名咖啡館「猿田彥」大排長龍，人龍遺幾乎沒斷過。（記者歐素美攝）

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