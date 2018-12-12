韓國瑜試吃就職茶會菜色 行銷高雄在地美食

2018-12-12 12:53

〔記者王榮祥／高雄報導〕準高雄市長韓國瑜今為就職茶會菜單試菜，對於整體菜色相當滿意，他認為能用簡單在地食材製作出美味料理，就是未來高雄要努力推廣在地美食的方向，希望就職當天能跟所有賓客，分享高雄真正好味道。

韓國瑜就職茶會菜色由國賓飯店策劃，預計以自助餐方式，推出45樣在地美食，定名高雄ㄟ讚風味小吃宴，初步將邀請2千位賓客。

國賓今公布所有菜色，並現場製作10道美食，讓韓國瑜跟多位議員品嚐，國賓主廚翁明道親自在場解說，讓賓客瞭解食材來源。

今天上場菜色分別為烏魚子蛋捲（茄萣烏魚子）、韭香雞（月世界土雞）、燒椒茄子（旗山茄子）、香烤鹹豬肉（原鄉黑豬肉）、金沙杏鮑菇（桃源區）、乾燒蝦仁（永安蝦）、醬爆蓮白（雲林高麗菜）、醬炒蘿蔔糕（美濃白玉蘿蔔）、牛肉麵、爐烤牛小排。

國賓說明，45道菜色包括32道國賓推出的美食，及府城虱目魚的滷肉飯、鴨肉本的鴨米血、興隆居豆漿、國民市場魚丸湯、鄧家粉圓冰等13家高雄在地小吃，用餐時間70分鐘，希望讓賓客大快朵頤。

位於愛河旁的國賓飯店另透露，本月24日到31日皆已滿房，以往每年12月都是旺季，住房率約8成到8成5，今年12月比過往約增加1成5。

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