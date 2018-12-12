不選黨主席？林佳龍再表態：大家一起來扛責任

2018-12-12 12:48

〔記者歐素美／台中報導〕林佳龍昨深夜透過臉書宣布不參選民進黨黨主席，今天出席台中港三井outlet開幕時，他表示，這是在選舉之後自己的反省檢討，因為再去參選黨主席，可能沒辦法進行全面的檢討就再去處理人事的安排的話，跟社會的期待會有落差。

林佳龍說，台灣當前面對嚴峻的挑戰，民進黨做為一個台灣本土的民主進步的政黨，有很大的責任，怎麼從敗選中再站起來？一定要進行全面深入的檢舉跟重新的布局。而這個檢討絕對不是一個人的問題或責任。

林佳龍說，「我秉持成功不必在我，大家一起來扛責任的態度」出發，一定會積極參與民進黨的重建、再起。黨在民主時代裡面，它的核心價值、願景以及發展的歷程，一定要跟台灣是極力相合，它在整個組織運作上，包括黨政關係、黨團自主、黨內民主，也必需要重新檢視跟做俢正，特別是黨跟社會力的連結。

他說，為什麼民進黨在執政時想要做這麼多事情，但社會並沒有瞭解或接受，「一定是我們在政策規劃或執行出了問題」，包括黨的整個跟政府的關係、憲政體制、府院黨團的運作機制，以及黨跟新的社會力的連結，這些都值得徹底的全面的反省跟檢討。

林佳龍指出，下次總統及立委大選，只剩一年多的時間，民進黨一方面要重新整隊，也要有好的隊形，怎麼去布局，希望能夠跳開一個人或派系的思考，以台灣未來的發展作為民進黨存在的檢討及再進化，期待參與民進黨的重建，我從自己的檢討及反省來開始。

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