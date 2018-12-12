民主不能當飯吃？王浩宇嘆：台灣這些價值不如1份雞排...

2018-12-12 13:00

〔即時新聞／綜合報導〕民主不能當飯吃？桃園市議員王浩宇昨在臉書撰文，這些年他們在中國打壓下挺身而出守護台灣主權、民主、自由人權等價值，他感嘆「結果台灣人寧願選擇九二共識，這些價值甚至不如一份雞排」。

王浩宇在文中表示，選後一名在立院當助理的友人難過地問他，「我們的理想跟價值，真的是錯的嗎？」並指他們的共通點為「投了10張公投票，10張都跟主流民意相反」，讓他們好崩潰、失望到想離開政治工作，「有的連打開電視的勇氣都沒有。因為，打開就是那些我們不想看到的人」。

王浩宇接著指出，5年來每次同志大遊行他們都站出來相挺，並稱每年反核遊行他們也堅持非核家園，但公投結果卻讓人覺得「我們的理想跟堅持瞬間變成一場笑話」，他感嘆台灣社會不支持婚姻平權，還想「重啟核四，要求政府放棄非核家園的目標」。

王浩宇提到，這些年面臨中國打壓，「我們站出來守護台灣的主權與民主、守護自由人權的價值、堅持台灣價值。結果台灣人寧願選擇九二共識，這些價值甚至不如一份雞排」，並指面對中國人權問題、中國在國際上頻頻打壓，「台灣人選擇先填飽肚子，而不是捍衛台灣主體。他們說，民主又不能當飯吃」。

王浩宇無奈地說，當他們深信的價值全數崩壞，身為政治人物的他「從2014年太陽花後的順風站到了逆風那一邊」，幾度槓上韓粉帳號洗版，他說他們不能因短暫逆風放棄理想、不能因一時失敗放棄堅持，只要堅持守護進步價值、台灣主權與民主等信念，總有一天「台灣人會再覺醒」。

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