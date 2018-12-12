刑訴法簡易程序恐違憲 監院籲修法否則擬聲請釋憲

2018-12-12 12:34

〔記者謝君臨／台北報導〕監察院接獲陳情，指現行「刑事訴訟法」簡易程序規定與司法實務運作，嚴重違反憲法訴訟權保障、正當法律程序及刑訴法聽審請求權，造成人民司法救濟權受損；監察院今通過監察委員高鳳仙的調查報告，並籲請司法院研議修正刑訴法有關簡易程序規定，如司法院認無修法必要或遲未修法，監院將斟酌聲請釋憲。

高鳳仙表示，本案源於銓盛法律事務所陳情而申請自動調查。調查發現，我國自1935年引進德國及日本的簡易程序，司法院為減輕法院負擔，數度修法將「處刑命令」改為「簡易判決」並逐漸放寬適用範圍，法院只要有被告自白或認為現存證據足以定罪，就可以簡易判決處刑。

因此，地方法院刑事簡易程序案件逐年增多，2017年度高達12萬7790件（占訴訟案件58.41%），提起上訴8695.5件（占簡易判決件數7.08%），學者及實務工作者提出適用過於寬廣、混亂審級制度、救濟制度失當等批評。

高鳳仙指出，多數被告未獲答辯機會即遭法院簡易判決處刑，被告對處刑不服不能聲請正式審判，喪失第一審通常程序審判的權利，形同減少一個審級利益，未符憲法正當法律程序原則及保障人民訴訟權的意旨。

高鳳仙呼籲，司法院宜研議修法，仿德日立法例，使被告於處刑後法定期間內聲明異議或聲請正式審判時，法院應改依通常程序審理，以保護被告的權益。

高鳳仙說，我國刑訴法於1990年8月修正時，創設獨有的「法官逕行轉換簡易程序」制度，其後數度修正逐步放寬其要件，只要被告曾在審判中或審判外自白犯罪，法官可不須經被告及檢察官同意，不須訊問被告，逕行將通常程序案件變更為簡易程序，以書面審理而為簡易判決處刑。

高鳳仙發現，法院逕行轉換簡易程序案件逐年增加，2017年高達2萬574件（占簡易案件終結件數16.75%），遭致不當限縮及剝奪被告通常程序的訴訟權、侵害被告的程序參與權及訴訟防禦權、為減輕法官負擔逕行剝奪被告正式審判權利、為訴訟經濟目的而侵害被告訴訟權等批評，有違憲之虞。

高鳳仙強調，司法院宜研議修正相關法規，使法官逕行轉換簡易程序，以「審判中」自白犯罪為要件，且須得被告及檢察官同意，並踐行訊問被告程序，以維護憲法所保障的人民訴訟基本權利。

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