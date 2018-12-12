潛艦國造案 海軍：有15家歐美廠商願參與

2018-12-12 11:59

〔記者涂鉅旻／台北報導〕立法院外交及國防委員會今日審查國防部明年度預算，其中，潛艦國造案最備受矚目。海軍參謀長李宗孝稍早說明預算時表示，現在歐美有15個國際大廠，非常有意願參與此案，有些場甚至在高雄設立分公司，期盼立委可支持此案。不過，由於該案茲事體大，立院外委會決議將全案保留。

李宗孝表示，潛艦國造案招商也可提振國內技術，這才是真正國防自主的落地深根。而國際大廠也會關切國會對預算的支持程度，他懇切期盼立委，如此案預算刪凍幅度過大，恐影響我國信譽和承諾。而軍方對全案預算都實支實付，也會做好把關。

李宗孝表示，就近期他們和技協聯繫，以及他對全案的了解，他對這個案子有信心，一定會做好管控，不容許任何弊端發生，如果有弊端，「從司令到專業人員一律移送法辦」。

國防部長嚴德發在今日會前受訪也說，潛艦國造案是防衛作戰關鍵戰力，是重中之重，海軍爭取十多年才有這樣的進展，盼立委、國人支持。

海軍稍早也發布說明稿表示，目前大環境與時機均對我有利，美國國會亦支持川普政府，同意簽署行銷許可證，並同意洛馬、雷神TAA輸出，其他廠商亦向美政府申請中。

不過，由於潛艦國造案茲事體大，主持會議的立院外委會召委邱志偉裁示，將此案全數保留，待日後再行討論。

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