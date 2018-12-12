還沒設計就編11年預算 微型飛彈突擊艇明年預算砍近半

2018-12-12 11:56

〔記者涂鉅旻／台北報導〕海軍明年編列新增預算建造60艘45噸級微型飛彈突擊艇，總預算達316億餘元，明年則編列4億6821萬元，不過，由於軍方直接編列連續預算至2029年，朝野立委認為，海軍應先行研發、設計後再進行後續量產計畫，因此共同提案將明年度預算刪減2億元。

立法院外交及國防委員會今日審查國防部相關單位預算，海軍參謀長李宗孝表示，明年微型飛彈突擊艇部分，並不造艦，而是先做設計、測試。根據原排定計畫，後年起會先行準備建造第一批4艘艦。

不過，朝野立委皆質疑，該案研製、測試尚未完畢，也不像沱江級巡邏艦先造出原型艦。國民黨立委江啟臣表示，開發新艦艇並非不行，但應按照我軍需求研發，待原型艦產生，測試、環境模擬等之後，再視需求量產，且軍方如何知道未來總預算即316億元？盼軍方能務實一些。

國民黨立委馬文君則質疑，微型飛彈突擊艇人力從何而來？李宗孝表示，將配合軍種兵力結構調整，此案和光六飛彈快艇不同，盼透過「藍色公路」跨區執行任務，而包括登陸艇大隊船艦退役、獵雷艦減量，都有結餘人力，將配合新編裝訓練滾動式調整。

最終，朝野立委經討論，決議共同提案，將微型飛彈突擊艇明年度預算4億6821萬元，直接刪減2億元。後續量產案也須待軍方相關測評完成後，才能繼續執行。

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