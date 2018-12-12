別再檢討「被害者」！苦苓反問：為何沒人抵制中國貨？

2018-12-12 12:20

〔即時新聞／綜合報導〕知名麵包師傅吳寶春因聲稱自己是「中國台灣麵包師」，引發社會反彈，作家苦苓今日卻發文反問，為甚麼沒有人因為中國欺負台灣人，而痛罵中國或抵制中國貨。

作家苦苓在《臉書》提問，「為什麼沒有人因為中國欺負台灣人吳寶春，而痛罵中國人，發起不買中國貨、不去中國玩…卻只抵制台灣麵包，還說這個人活該—難道在我們的心裡，早就被中國綁架了？被欺負也只是剛好而已。」他並以女子因喝醉遭性侵為例說明，「我們是該先用力譴責這個性侵犯，還是說這個女孩愛喝酒活該呢？而且抵制這個女孩、從此不跟她交往…」

文末他認為，台灣人可能已經集體罹患「斯德哥爾摩症候群」卻不自知，並呼籲應有更多的同理心，對於前往中國發展的台商或藝人，「也只是跟我們一樣，在努力追求更好的將來，錯的不是他們，錯的是欺負他們的人，以及在旁邊冷嘲熱諷的台灣同胞。」

這篇文章也再次引發網友正反論戰，「有勇氣罵吳寶春的多，敢罵中國的少，這是我們超奇特的被害者文化，有病需要治。」、「如果可以在台灣生存，誰願意出去受屈辱」、「兩件事情好像不能相題並論吧！」、「買賣是交易，跪舔是出賣人格」。

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