NCC主委缺席前瞻預算審查 藍委：散會前沒到全砍

2018-12-12 11:44

［記者陳昀／台北報導］立法院財政委員會今天上午聯席審查中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算案，由於爭取預算解凍的國家通訊傳播委員會（NCC）主委詹婷怡因為有其他會議沒有出席，引發多位藍委不滿，立委賴士葆痛罵，如果散會前不來，預算乾脆全部砍掉。

立法院今明二天聯繫審查中央政府前瞻2期預算（108年度至109年度），朝野立委共提出299案準備協商，其中NCC有6案要協商解凍。

國民黨立委賴士葆率先質疑主委詹婷怡為何沒有列席，痛斥罵：「要錢還敢不來？」國民黨立委王育敏附和說，不來不用請假嗎？並痛批，NCC到第三季執行率只有一半，效率不彰。

國民黨立委曾銘宗也質疑，政院打擊假消息引來網路平台業者反彈，這些NCC都應該說明，王育敏也批評，NCC箝制言論自由，把手伸進網路平台前，是否跟網路業者協調說明過？

財政委員會召委王榮璋緩頰說，詹婷怡事前有告知今天有重要會議，但多位國民黨立委無法接受，賴士葆更表示，散會前主委不到，就把預算全數砍掉，雙方論戰不休下，最後決議暫不處理。

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