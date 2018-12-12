鴻運計畫預算增10億惹議 全案遭立院保留

2018-12-12 11:27

〔記者涂鉅旻／台北報導〕立法院外交及國防委員會今日審查國防部預算，針對「鴻運計畫」兩棲船塢運輸艦部分，雖軍方在今年已委由台船建造儎台，標金約46.3億餘元，但總預算提高至73億餘元，比原先規劃的62億餘元高出10億餘元，朝野立委認為，軍方應充分報告該艦預算增加細節，因此將全案保留。

根據軍方規劃，「鴻運計畫」自去年執行至2021年，原預算為編列62億9千736萬4千元預算，其中36億204萬元用於船體儎台，其他則用於戰系等項目。不過，經歷數次流標後，軍方決定將預算調高，最終台船在今年以46億3500萬元得標，但全案預案增加至73億3212萬4千元。

對此，朝野立委對此案質疑，國民黨立委江啟臣表示，請海軍將合約拿出來，因為海軍編列的預算為「包裹式」，包括技術服務、戰系與儎台預算，畢竟全案總預算較去年審查增加10億餘元，但軍方未第一時間和立院溝通，有先斬後奏之嫌。民進黨立委何欣純表示，此案未來應排專報。

海軍參謀長李宗孝表示，該案今年和台船簽約46億餘元，至於戰系的項、價部分將和立院報告，現在則進行預算申請部分。最終，朝野立委認為該案先行保留，日後再行討論。

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