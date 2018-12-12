林佳龍等籲留任 政院：賴揆離開態度不變

2018-12-12 11:22

〔記者李欣芳／台北報導〕民進黨中生代包括台中市長林佳龍、角逐高雄市長落敗的陳其邁近來都表態盼行政院長賴清德留任，賴清德今天上午面對媒體詢問時並未回應，政院由發言人谷辣斯・尤達卡（Kolas Yotaka）出面受訪表示，賴院長在日前的記者會已講得很清楚（指時間一到就會堅定的離開），院長的態度並沒有改變。

林佳龍在臉書上表示，賴清德院長是目前民進黨內最有能力持續領導行政團隊的人選，「他對台中的建設更令我非常感動及感謝。希望賴院長能夠留任，在這段國家建設的關鍵時刻，與蔡英文總統一起承擔更重要的任務，持續為台灣打拚！」。

Kolas 上午被詢及此事說，謝謝林佳龍市長的肯定與支持，賴院長在第一時間的記者會已清楚說明，民主政治負起政治責任是非常重要的指標，所以院長記者會已講得很清楚。

媒體詢問，賴院長的意思是指「時間一到就會堅定的離開」，要辭職的態度並沒有鬆動嗎？Kolas 說，院長的態度沒有改變。

媒體追問，有民進黨立委認為賴院長要走人已錯過時機了，所以賴揆會考慮留任嗎？Kolas 說，院長已講得很清楚，其態度並沒有改變。

至於新款機車明年元旦起要強制加裝防鎖死煞車系統ABS，近來引發民怨，蔡英文總統昨要求行政部門重新檢視，找出救濟方式，被詢及總統第一線發表談話是否侵犯行政權，Kolas 則說，總統第一時間面對人民，也了解人民的需要，這部分政府與人民溝通是非常好的做法，大家應該要正面面對。

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