機場跑道出狀況？ 監委要求交通部督促桃機妥處

2018-12-12 11:00

〔記者謝君臨／台北報導〕桃園國際機場啟用至今已邁入40年，南、北跑道及周邊滑行道雖已翻修竣工啟用，但經監察委員調查後，發現其維護紀錄頻繁，由於事涉飛行起降安全及公共工程品質，究竟是因為「設計不當」、「施工不佳」、「材料不良」等問題，現正釐清中；監委今發布調查報告，要求交通部應督促桃機公司審慎妥處，研謀改善對策。

監委張武修表示，今年4月26日，媒體大篇幅報導桃園機場滑行道出現坑洞，雨天冒漿、晴天積沙，滑行像「跳曼波」，遭譏國恥，嚴重影響飛安及我國際形象。監察院交通及採購委員會昨通過監委張武修、王幼鈴、林盛豐所提的「桃園國際機場滑行跑道經常修修補補乙案」調查報告。

調查意見指出，桃機跑道、滑行道工程已重新翻修竣工啟用，後續尚有空側設施全面強化工程及WC西側滑行道遷建與雙線化工程仍在進行，為避免外界有甫竣工使用的跑道、滑行道工程品質不良的誤解，桃機公司應積極適時向外界溝通說明，並提升修復效率，以維護國家門面形象。

此外，「場面土建施工第一標（南跑道、滑行道及過夜機坪）工程」於2015年2月竣工後，使用維護頻繁，其與「場面土建施工第二標（北跑道及連接滑行道）工程」於2016年完竣迄今無損壞修補紀錄相較，顯有極大落差，究竟是「設計不當」、「施工不佳」、「材料不良」等問題，現於行政院公共工程委員會進行履約爭議調解中，委由第三公正單位釐清原因及責任歸屬。

張武修強調，由於事涉飛行起降安全及公共工程品質，交通部應督促桃機公司審慎妥處，並研謀後續改善對策解決。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/