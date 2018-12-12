61歲沈智慧登記立委補選 恐與綠營61年次王義川對決

2018-12-12 10:50

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市第5選區（北北屯區）立委補選，國民黨沈智慧今日搶頭香登記，因民進黨傳出可能由現台中市交通局長王義川上陣，恐形成61歲的沈智慧與61年次的王義川對決態勢，沈智慧今早大方指出，「年齡不是問題」，心態最重要，她有資歷、魄力，能真正為民前進立法院把關。

台中市第5選區立委補選10日至14日受理登記，直至今日終於有第一人登記，由國民黨內民調最高的沈智慧辦理登記。

沈智慧說，台中這席至關重要，原台中市區僅有盧秀燕市長這席立委，要延續國民黨在舊市區的優質服務，就必須要有經驗的戰將出馬，她有6屆、有18年的立委經驗，更有十足的魄力來做事，是立法院的即戰力，此次補選僅剩1年的任期，沈智慧不用適應，上工第一天馬上就可上手，不論是推動法案的修正，地方建設的經費爭取，沈智慧都非常熟稔，是人民可以信賴與託付。

針對對手可能是民進黨年輕一輩的王義川，由於沈智慧已61歲，面對外界質疑她年齡「太資深」，她強調，年齡不是問題，心態最重要，況且她尊重年輕人，「每個人都有選擇的機會」。

沈智慧說，她雖跟對方年紀有10來歲的差距，但她有資歷與魄力，有信心能幫國民黨打贏這一仗；況且對方能否前進國會推動10項公投結果落實嗎？，她進國會將全力拚公投法修法，讓公投法具強制性，落實民意。

此外，甫參選台中市北屯市議員選舉落選的邱于珊，今天也以無黨籍身分完成登記，她說，希望能爭取為更多不同階段民服務的機會，她這次改以無黨籍參選，雖說這次市議員選戰後，她的得票數「未必漂亮」，但她準備好了，希望選民給她機會。

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