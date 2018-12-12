誰摔死了李新？郭新政PO影片動機遭疑 網友好奇李柏毅為何沉默

2018-12-12 15:48

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨前台北市議員李新墜樓逝世週年，其女友郭新政近日在臉書上傳「誰摔死了李新」影片，完整版影片至今已累計528萬次觀看，顯示許多民眾相當關注此案。但案情膠著至今，許多網友也相當好奇為何李新之子李柏毅未對影片發表意見，以及郭新政發表影片的最終目的。

李新案影片破500萬瀏覽 兒子李柏毅至今沉默

「誰摔死了李新」影片於9月於網路上公開，引起網友一陣譁然。然而李新之子、台北市準議員李柏毅9月受訪時強調，他個人以及他母親對這案子完全沒有涉入，完全不了解，因此對郭小姐行為都不置評。

而在「誰摔死了李新」完整版影片於11月30日上傳後，至今（12）日已有13萬名網友按讚，瀏覽次數高達528萬次，顯見網友對此案的好奇未見消退。有網友還到李柏毅的臉書貼出該影片，有人也留言：「很想知道為什麼你看起來不太想管你爸的事」、「希望你能為你爸李新找到清白」、「君子復仇三年不晚，但願你不會讓你父親清白一生含冤莫白」。

郭新政動機引猜測 網友正反論戰

該影片劍指國民黨前立委羅淑蕾為「珠寶借貸糾紛」的幕後操盤手，國民黨立委黃昭順干預司法策動國家機器，對2人進行「政治追殺」，誣陷李新和她是詐欺犯，最後將李新逼上絕路。影片最後更暗指所有一切都與一名「蕭夫人」有關，稱背後黑幕「動搖國本」。

不過案情膠著至今，網友也提出各種臆測，猜測郭新政的訴求跟最終目的到底是什麼，認為動機其實不只是爭公道這麼單純。對此有人認為就是「愛人死了，魚死網破」、「重點是國家機關是不是有受到施壓辦事」、「大家在問的是為啥不辦這案子，又不是在爭郭多乾淨」、「這件事一直壓著不放大報導，反觀屁孩回國搞得像槍擊要犯」。

但也有人表示，這件案子根本就是個買賣糾紛，「郭想吃肥肉，不然一個朋友介紹的，你會隨便拿六千多萬出來嗎？」、「整部影片不斷假設臆測，還真的帶起風向」、「郭董為何要付錢收購來路不明的珠寶？」、「立委施壓與選擇性辦案，這我打問號，只有單方面說法」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/