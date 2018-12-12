野柳女王頭逐年縮減 監委要求行政院督促檢討改進

2018-12-12 10:06

〔記者謝君臨／台北報導〕北海岸野柳地質公園中的女王頭，為台灣引以為傲的天然奇景，但因逐年風化，頸圍在11年內縮減11公分，經監察委員張武修前往現場會勘，辦理座談會邀請專家學者討論此議題後，提出調查報告，要求行政院督促所屬確實檢討改進，並將調查意見函請新北市政府參考。

調查報告並提出5大意見，包括觀光局應朝野柳永續發展目標持續對地景現況進行監測與建立資料庫，以落實維護與監督之責；農委會為文資法自然地景及自然紀念物的中央主管機關，應主動積極研擬相關引領性政策與願景。

「台灣地質公園網絡」分別由農委會與觀光局所轄9處作為示範區，為避免日後管理與發展產生矛盾與衝突，亟待確認地質公園的角色定位，且審慎評估做最適切決策規劃。

觀光局面對野柳每年200萬遊客人次且逐年增加之際，考量地質景觀永續管理與經營，為兼顧遊憩品質與安全及避免破壞自然景觀，應因時因地制宜調整並全盤檢討與研議；應加強遊客與員工雙向教育、取締遊客不當行為，也應重新檢視入園規定與警語標示，以符野柳地景保育與永續經營目標。

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