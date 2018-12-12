白綠合作破局？ 陳菊：不會

2018-12-12 10:04

〔記者蘇芳禾／台北報導〕蔡英文總統將與台北市長柯文哲會面，不過柯文哲今天一早就評論海基會副董事長姚人多「把戲真多、噁心」，對於「白綠合作」是否會破局？總統府秘書長陳菊今天在立法院回應，「不會」。被問到黨主席選舉，陳菊則表示，「我們的中生代對台灣都應該承擔更多責任」。

民進黨主席補選，目前尚無人登記，被問到是否難產？陳菊表示，不會，只是還沒有人登記，還有很多時間，相信優秀的民進黨中生代一定願意承擔，她沒有名單。任何人只要願意承擔，在民進黨最困難的時候，民進黨不是誰指定（人選），而是黨員從下而上選舉，不管任何人願意承擔，她都支持。周五截止前應該會有人登記，「我們的中生代對台灣都應該承擔更多責任」。

最近民進黨派系問題浮上台面，陳菊指出，派系不是從今天才開始，黨的發展和台灣的利益都應該超越派系。

民進黨團總召柯建銘建議，蔡英文總統應該要邀請派系協商，陳菊則說，我沒有跟總統做這個建議。

海基會副董事長姚人多今天凌晨在臉書發文指出，兩週前已退出所有總統幕僚群組，也不再負責總統文稿小組。陳菊說，她有從臉書上看到。至於姚人多說，對總統充滿了歉意。陳菊回，「欸，沒有，姚人多扮演很重要的角色。」至於柯文哲罵姚人多噁心，陳菊則說，「任何人的任何對話，我都沒有評論。」

被問到白綠合作是否破局？陳菊先說「不會」，不過是否建議與柯文哲合作，陳菊僅說，「謝謝」。

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