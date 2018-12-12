被追問台大校長爭議 葉俊榮：程序正義需要程序補正

2018-12-12 09:49

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部長葉俊榮今天早上回應媒體追問台大校長爭議案，他再度表示，程序正義要用程序補正去解決，針對遴選過程中利益迴避和兼職揭露的爭議，台大校長遴選委員會應儘快開會釐清和確認是否有影響遴選結果，讓這個議題可以往前走，這個案子就會有圓滿的結果。

葉俊榮今天早上赴立法院教育委員會進行明年預算審查，他受訪表示，台大校長是大家關心的問題，許多人也在努力，他再次重申程序上的正義要用程序（方法）去解決，這也是推動政府公共政策的重要機制，稱為程序的補正。

葉俊榮表示，台大校長遴選真正有爭議處，在於遴選過程中利益迴避的問題或兼職的揭露，這些問題都可透過原本的遴委會再次對於這些議題是否會影響遴選結果，作進一步的討論確認，現在都往這個方向走，遴委會儘早開會釐清和確認，他認為（台大校長遴選爭議）沒有那麼複雜，存於一念之間，整套制度不夠完備，碰到這些問題就卡住，教育部的態度和立場是針對糾結部分，透過大家了解溝通，讓議題往前走，遴委會儘早開會，這個案子就會有圓滿的結果。

台大有一筆明年建教合作成本旅運費3億3891萬7千元預算，立委李麗芬提案凍結1億元，台大代理校長郭大維出國，由副校長林達德出席說明，審查結果是文字仍待修正。

台大校長遴選委員會今年選出台大教授管中閔為校長，但遭台大教授自爆管中閔未揭露台灣大獨董等三個兼職、管和遴委台灣大副董蔡明興之間利益未迴避等爭議，認為已影響遴選結果、侵害其他候選人權益，教育部未同意校長遴選結果，將全案退回台大遴委會，台大遴委會拒重選、提告教育部，目前由行政院訴願委員會審理中。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/