姚文智發言人擬參選立委補選 網友貼「屍骨未寒」截圖反諷

2018-12-12 11:50

〔即時新聞／綜合報導〕有媒體報導指出，民進黨決定派出台北市長落選人姚文智競辦發言人、小燈泡受害家屬辯護律師吳君婷參加立委補選，對此姚文智也證實吳君婷有意願。但對於此名人選，網友似乎不買帳，除了認為姚文智不該再針對政治議題發言，貼出民進黨台北市議員王世堅稱姚文智「屍骨未寒」的截圖來反諷。

此次北市立委補選席次被視為「白綠合作」契機，民進黨內也有不同意見，如台北市議員高嘉瑜就曾在政論節目中表示，希望柯文哲能對民進黨雪中送炭，但王世堅卻稱民進黨「不應該跟柯文哲搖尾乞憐」，強調「姚文智屍骨未寒的時候，我們民進黨就用大花轎把柯文哲抬進來，這像話嗎」。話說的氣憤難平，但卻引來現場來賓一陣爆笑。

而在姚文智出面證實吳君婷有意參選的消息後，網友卻毫不留情地批評：「靜靜拍你的電影吧，政壇已經沒你的位置了」、「不是屍骨未寒嗎，怎麼說話了」、「你當初推薦自己，說自己一定會嬴的呢」、「姚文智你11/25已經退出政壇了，請不要再針對政治議題發表任何看法，你已經成為歷史」。

還有網友更暗指姚文智根本就是破壞白綠合作的兇手：「姚又要推薦一個選不上的人嗎？這樣也沒有辦法幫你卡住那個位子。2020你沒有機會再選立委了。你不是要退出政壇了嗎？就請你現在開始實現退出政壇的承諾！你明明沒有當選機會，為了自己與派系的權利硬要選到底，幸好柯市長連任成功，不然你就會歷史罪人。」

除了姚文智之外，許多PTT網友也對此人選也感到不解，甚至貼出王世堅稱姚文智「屍骨未寒」的圖片來反諷：「民進黨搞啥？派這個人幹嘛？看不懂」、「民進黨輸到放棄治療了」、「這樣陳思宇勝算更大吧」、「推這種人不如直接禮讓柯的人」。

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