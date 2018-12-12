韓國瑜稱吳寶春生意人不碰政治 王丹轟：拿台灣人當白痴？

2018-12-12 10:02

〔即時新聞／綜合報導〕台灣麵包師傅吳寶春日前開設上海店，被中國網友以台獨麵包放話抵制，官網發布聲明，指稱吳寶春生於「中國臺灣」，他支持「兩岸一家親」與「九二共識」，並以身為中國人為傲，在台灣引發軒然大波。吳寶春昨與準高雄市長韓國瑜一同召開記者會說明。韓國瑜表示吳只會烘焙、不懂政治，盼人民做他的後盾。對此，民運人士王丹在臉書粉專中不客氣直言，韓「拿台灣人當白痴嗎？」

臉書粉專「王丹网站 Wang Dan's Page」在貼文中提到，韓國瑜說吳寶春「單純生意人，能夠不碰政治，發展自己事業」，讓他忍不住直呼「真是鬼扯！」

王丹質疑，單純生意人會公開發表聲明「承認九二共識」嗎？王丹反問，「這不是政治，什麼是政治？！韓國瑜在拿台灣人當白痴嗎？」

王丹批評，「那邊羞辱台灣人還不夠，你還要再來羞辱一次嗎？！」

針對這場統獨風暴，吳寶春昨在韓國瑜陪伴下，出現受訪時回應，自己是一名專業麵包師傅，麵包世界裡很單純，他很喜歡、享受用麵包交朋友，也很榮幸許多年輕人因他入行，並指他有責任替年輕人尋找更大市場，以及「吳寶春還是吳寶春」。

台灣麵包師傅吳寶春（左）日前開設上海店，被中國網友以台獨麵包放話抵制，官網發布聲明，指稱吳寶春以身為中國人為驕傲，在台灣引發軒然大波，吳寶春昨與準高雄市長韓國瑜一起開記者會說明。（資料照）

民運人士王丹表示，韓國瑜稱吳寶春「單純生意人，能夠不碰政治，發展自己事業」，根本是「鬼扯」。（圖翻攝自臉書粉專「王丹网站 Wang Dan's Page」）

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