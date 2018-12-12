週刊爆公宅偷工減料 北市府、營造商雙雙否認

2018-12-12 09:12

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲以只租不賣的社會住宅作為重要政績，但週刊報導，有下包商指控，承包大同區明倫公宅的「瑞助營造」混凝土偷工減料，且承包營造商工程設計圖沒畫好就動工，造成工程嚴重延宕，但台北市都發局和瑞助營造都否認指控。

《鏡週刊》報導，包商「阿慶」指控，明倫公宅號稱2020年1月完工，但其實內部問題層出不窮，瑞助營造使用磅數不足的混凝土，灌漿時試體試驗也未通過，甚至未提供工程設計圖就叫下包商施工，工程設計圖也沒畫好就動工，可能造成公安問題，且非法聘僱越南籍移工30至50人，在工地進行施作鋼筋綁紮和其他工項，明顯嚴重違法。

北市都發局：明倫公宅安全無虞

台北市都發局表示，確認明倫公宅安全無虞，瑞助營造已經找勞動部核備越南移工獲准，且工程延宕程度為3%，整體工程預計明年能趕上。

瑞助營造：偷工減料是惡意中傷

瑞助營造回應，水泥鑽心試驗未過已想辦法補救，並通過都發局核備，下包商指控偷工減料是惡意中傷，將會提起告訴。

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