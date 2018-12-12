姚人多退出總統幕僚 要小英務必堅持下去

2018-12-12 07:33

〔即時新聞／綜合報導〕海基會副董事長姚人多擔任總統蔡英文文膽，並協助姚文智進行選戰操盤，不過在選戰過後，姚人多深夜在臉書發文表示，他已經退出所有總統幕僚群組，也不再負責總統文稿小組，並表示願意向柯文哲及夫人陳佩琪兩人致上最深歉意。

姚人多提到，明日總統要和柯市長見面，但從這幾天的媒體報導來看，柯市長跟夫人對民進黨「餘恨未消」，願意對他們兩人致上最深歉意。姚人多強調，若在競選過程中有得罪柯文哲的地方，還請柯文哲大人有大量，「台灣需要你，台灣的局勢很艱難，請你務必站在台灣人這邊。我已經離開團隊，請柯市長息怒」。

提到此次替姚文智操盤，姚人多表示姚文智是他兄弟，並不後悔去幫助他，如果時間倒轉還是會做一樣的決定，因為他無法坐視兄弟被糟蹋，而對於姚文智的支持者，姚人多也致上最深的歉意，強調因為他操盤失敗，進而無法讓姚文智當選。

最後，姚人多則想對蔡英文說：「總統您辛苦了。在我有生之年，能在您身邊做事，是我一輩子的驕傲。您是一位好總統，您有旁人看不到的溫暖跟堅持。我做過您的幕僚，我看得很清楚。這陣子，您辛苦了，為了台灣，請您務必堅持下去，加油！」

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