「台灣是一個國家！」美議員：是時候承認這個事實了

2018-12-12 06:55

〔即時新聞/綜合報導〕美國共和黨眾議院外交委員會亞太小組主席約霍(Ted Yoho)昨天認為,美國政府若一再配合共產黨,就是對台灣被邊緣化做出貢獻,他強調,「台灣是一個國家,是時候接受並認清這一事實」。

約霍昨在《台北時報》刊出「承認台灣是個國家」(Recognize Taiwan as the country it truly is)的社論,其中提到美中談判時,不應再接受中方的條件,因為如果美方同意台灣在某種程度上是雙方對談的「禁區」的錯誤論述,美國無形中就接受了中共所主張台灣地位是國內問題的謊言,進而導致台灣被邊緣化。

他強調,「現在是美國、中國和世界其他國家應公平對待台灣的時候了。」台灣以一個主權國家的形式存在,透過人民賦權、民主制度、對個人自由和人權的管理獲得這樣的狀態,且事實是不言可喻的,中共的獨裁政府從未統治過台灣。

他也提到,過去在共和、民主兩黨高度共識之下,美國國會以壓倒性多數投票通過了「台灣關係法」,保護台灣不受侵略,並保護台灣事實上的主權,建立一個非官方的近40年盟友關係。中共試圖掩蓋此事實,因為台灣的存在是對中國執政的威脅。

約霍強調,2019年是「台灣關係法」40週年,美國在這個時間點,應該更新對台政策,使其符合當前現實情況,這將會是台、美新關係一個很好的開始,台灣是一個國家,是時候接受並承認此一現實。

還想看更多新聞嗎?歡迎下載自由時報APP,現在看新聞還能抽獎,共7萬個中獎機會等著你:

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法: http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/