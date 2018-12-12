片中要角致電關切！綠委嗆：去拍「我沒有摔死李新」

2018-12-12 00:35

〔即時新聞／綜合報導〕「誰摔死了李新」完整版影片於11月30日在網路發布，被前國民黨立委羅淑蕾揚言提告，民進黨立委陳瑩對此鼓勵網友轉發，不料竟遭到片中指涉的要角致電關切；陳瑩在臉書上嗆對方「我相信以你的財力，拍一部『我沒有摔死李新』應該不是難事！」

陳瑩指出，10日晚間6點6分，接到1通電話，是「誰摔死了李新」其中一位劇中要角打來的，「我相信這通電話應該有被錄音」，且該名人士「急於想要解釋很多事」，不過陳瑩說，「我的省思和你們解讀的不同，我不是你們該關切的人」，她不但沒有受人委託，也不可能濫用立委職權，「請放心，也不用找我，不用浪費力氣對付我」。

陳瑩提到，她當初是藉由各律師的臉書資訊，輾轉看到「誰摔死了李新」完整版影片，「我只想説複雜的人用複雜的心思看待我的感言，只會有複雜的解讀」，但始終不會明白她心裡真正想說的是什麼，「因為你們都太不單純」，也呼籲有心人士不要「對號入座」。

許多網友知悉此事後，紛紛在網路上予以力挺，相繼留言指出「建議立委先寫個不自殺聲明，避免被摔死」、「這件事情，誰辦我就投誰」、「終於看到政治圈有正義的人發聲」、「好勇敢的委員！也請注意自己的安全！」、「真相已經很清楚，我們缺乏的是敢辦此案的單位」、「勇者無懼，加油」、「行的直坐的正為什麼要關切電話」。

陳瑩臉書全文

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