林佳龍「不選黨主席」 臉書PO文：成功不必在我

2018-12-12 00:25

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市長林佳龍被外界點名為民進黨主席角逐人選之一，林佳龍11日深夜在臉書PO文說，桃園市長鄭文燦、基隆市長林右昌、前立委陳其邁及文化部長鄭麗君都是黨主席非常適當的人選，「成功不必在我，但責任我們一起來扛」，他確無參選意願，但一定不會在黨重建的工程中缺席。

林佳龍說，面對即將到來的黨主席改選，各方意見的討論原是黨職選舉的民主常態，但種種傳言及紛擾，對民進黨的傷害恐怕大於貢獻，也未能照顧支持者的感受，並回應人民對民進黨的期待。

林佳龍說，這樣的現象，令他非常不安，他也對自己亦為眾多傳聞人選之一、卻未能充分且即時說明而深感歉疚。

林佳龍指出，這段期間以來，許多人談到「中生代接班」，其實，民進黨的中生代、甚至新生代，一直都在黨內扮演重要的角色。與其爭論應該由哪個年齡層的黨內同志來擔任主席，更重要的是，需要跨派系和跨世代真正誠心合作，民進黨才有可能渡過難關，並且重新聯結社會的能量。

他認為，最近大家常討論的幾位中生代人選，包括鄭文燦、林右昌、陳其邁及鄭麗君，都是黨主席非常適當的人選，「成功不必在我，但責任我們一起來扛」，只要他們其中任何一位有意願為黨承擔，他雖確無參選意願，但必定會全力支持，也一定不會在黨重建的工程中缺席。

林佳龍也呼籲，行政院長賴清德是目前民進黨內最有能力持續領導行政團隊的人選，對台中的建設更令他非常感動及感謝。「希望賴院長能夠留任，在這段國家建設的關鍵時刻，與蔡英文總統一起承擔更重要的任務，持續為台灣打拚」。

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