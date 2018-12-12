誰摔死了李新？ 郭新政直播嘆：沒人願意報導！

前台北市議員李新的女友郭新政到台北地檢署按鈴控告羅淑蕾妨礙名譽。（資料照）

前台北市議員李新的女友郭新政到台北地檢署按鈴控告羅淑蕾妨礙名譽。（資料照）

2018-12-12 00:19

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨籍的台北市前議員李新在去年墜樓身亡，留下種種疑團。對此李新生前女友郭新政在10日到台北地方法院出庭時，也按鈴申告羅淑蕾妨害名譽，她當時對在場媒體提出自己對此案的種種質疑。不過，郭新政昨晚（11日）在臉書直播時卻說，當天主流媒體都有在現場，卻沒有對此事深入報導，她覺得「很沮喪」。

李新墜樓身亡後，郭新政創立臉書粉絲專頁「誰摔死了李新」，發布系列影片暗指李新生前遭到種種政治、司法迫害。郭新政10日在台北地院前受訪時，指控羅淑蕾4年來不斷抹黑她與李新，之後又在臉書發文影射她的男女關係複雜，嚴重影響她與李新的聲譽，於是在要求道歉未果後，對羅淑蕾提出「妨害名譽」的告訴。

郭新政昨晚在粉絲專頁「誰摔死了李新」開直播說，當天按鈴申告時，所有的主流媒體都在現場，可是她回家時沒有看到任何一台有在播報，只有部分小眾媒體提到她為被羅淑蕾告的網友「請了50位公益律師」，但是對她提到的「貪腐、黑金、洗錢及逃漏稅」等事，卻隻字未提，令她相當沮喪。

不過，郭新政也對關注此事的網友信心喊話，「沒有關係，我們現在是小蝦米在對抗大鯨魚，但是我們小蝦米的力量一天一天在增長，我相信等我們夠強壯夠大的時候，這些主流媒體，自然會有人來報導、關注」。

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