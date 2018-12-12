誰摔死了李新？ 郭新政直播嘆：沒人願意報導！

2018-12-12 00:19

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨籍的台北市前議員李新在去年墜樓身亡，留下種種疑團。對此李新生前女友郭新政在10日到台北地方法院出庭時，也按鈴申告羅淑蕾妨害名譽，她當時對在場媒體提出自己對此案的種種質疑。不過，郭新政昨晚（11日）在臉書直播時卻說，當天主流媒體都有在現場，卻沒有對此事深入報導，她覺得「很沮喪」。

李新墜樓身亡後，郭新政創立臉書粉絲專頁「誰摔死了李新」，發布系列影片暗指李新生前遭到種種政治、司法迫害。郭新政10日在台北地院前受訪時，指控羅淑蕾4年來不斷抹黑她與李新，之後又在臉書發文影射她的男女關係複雜，嚴重影響她與李新的聲譽，於是在要求道歉未果後，對羅淑蕾提出「妨害名譽」的告訴。

郭新政昨晚在粉絲專頁「誰摔死了李新」開直播說，當天按鈴申告時，所有的主流媒體都在現場，可是她回家時沒有看到任何一台有在播報，只有部分小眾媒體提到她為被羅淑蕾告的網友「請了50位公益律師」，但是對她提到的「貪腐、黑金、洗錢及逃漏稅」等事，卻隻字未提，令她相當沮喪。

不過，郭新政也對關注此事的網友信心喊話，「沒有關係，我們現在是小蝦米在對抗大鯨魚，但是我們小蝦米的力量一天一天在增長，我相信等我們夠強壯夠大的時候，這些主流媒體，自然會有人來報導、關注」。

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