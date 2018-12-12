自由投票所》是否繼續支持吳寶春？87％網友「這樣決定」

2018-12-12 00:32

〔即時新聞／綜合報導〕本報臉書粉絲專頁10日晚間10點52分起開設為期24小時的「自由投表所」票選活動，讓網友針對吳寶春承認九二共識、自認中國人的事件進行表態，結果有87％網友表示，未來不會再支持吳寶春。

本報「自由投表所」票選活動中提供2選項，一為「他（吳寶春）是被（中國）逼的，繼續支持！」，二是「他（吳寶春）選擇中國市場，不再支持！」，24小時內共有1.2萬名網友參與投票，當中13％網友認為吳承認九二共識、自認中國人的行徑情有可原，87％網友認為不可能繼續挺他。

許多網友得知票選結果後，均感到「不意外」，紛紛留言表示「這一定要抵制，他是台灣人民捧出來的」、「賣國求榮，榮耀只是一時」、「以為跪下了，人家就會領情」、「有人是像哈巴狗哈在那邊賺，連國家都可以不要」、「口口聲聲證明自己是中國人的偽台灣人」、「牠快餓死了嗎？逼到非要去中國？」、「台灣哪裡對不起他？非常糟糕！」。

自由投票所全文

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