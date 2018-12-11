澄清督導議長選舉非主導 黃偉哲無奈「公親變事主」

2018-12-11 22:36

〔記者楊金城／台南報導〕民進黨台南市議會黨團總召推舉過程出現爭議，因牽扯正、副議長選局，風波未息，民進黨中央原訂今天要開會處理爭議，但會沒開成，準市長黃偉哲被立委陳亭妃等人指控取消會議，更讓人質疑「黑箱」；黃偉哲今天晚上沒好氣的說：「我是民進黨南市正、副議長選舉的督導，不是黨團爭議的裁判，今天被臨時通知主持中央黨部開會，我也覺得很奇怪，被指責感到公親變事主。」

黃偉哲今再被立委陳亭妃、市議員陳怡珍、陳秋萍與議員當選人周麗津批評黃取消中央黨部會議，質疑黃偉哲當台南市正、副議長選舉督導召集人是「球員兼裁判」，公正性何在？

黃偉哲說：「簡單的說，所謂三人會議，坦白講第一個我不是中常委、不是中執委，不是經過中執會正式授權的中央爭議處理小組成員，而是地方正、副議長選舉的時候，我要列席督導」，也就是說，上週五黨團開會成立過程被一方指有瑕疵，跟中央申訴，中央本來就該針對申訴的內容去處理。

黃偉哲說，民進黨中央黨部今天對黨團爭議開的是諮詢性會議，「我本來就不知道我是主持人，而且突然被黨中央告知我是主持人，自己也覺得奇怪」，而且坦白講某種程度被指責成「球員兼裁判」，那根本就是「公親變事主」。

黃偉哲說：「我是不想當裁判，如果想當裁判，就積極介入主導這個事情了（指黨團爭議），所以既然黨中央針對申訴內容，已經受理了，尊重黨中央的這個部分。

黃偉哲強調說，但將來議會黨團要重新開會，處理正、副議長選舉事宜，他就會去列席來督導整個過程，如果督導過程有不符合黨中央規定的部分，就會適時糾正，「這才是我的角色」。

黃偉哲說：「所謂的私下找兩邊雙方的人開會喬事情，這不是我的責任，也不是黨中央賦予我的權責，所以我覺得公跟私、正式跟私下應該要分清楚才對。」

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