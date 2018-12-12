吳寶春「中國台灣麵包」引爭議 謝龍介：不爽不要買

2018-12-12 00:05

〔即時新聞／綜合報導〕台灣知名麵包師傅吳寶春昨天發聲明表態自己是中國人、支持九二共識，引發台灣民眾不滿。對此國民黨台南市黨部主委謝龍介表示，民眾把此事看得太複雜，「吃個麵包還講到兩岸統一跟獨立」。謝龍介認為，吳寶春「有他的無奈」，才會做出這樣的選擇，「如果我們不爽，就都不要去買他的麵包」，這樣就好了，不過他也指出，吳寶春麵包太貴，「坦白說，我買不起」。

謝龍介昨（11）日上政論節目「年代向錢看」的時候談到吳寶春麵包事件，他表示，經濟和政治是脫不了關係的，吳寶春只是想要「吃飯」，想去開發中國市場，因此才不幸引起紛爭。

「這也是為甚麼韓國瑜才會去發酵，不要說政治，不要說獨立，也不要去說統一，我要來拚經濟。」謝龍介認為，這就是創造「九二共識、一中各表」新空間。

謝龍介也認為，賣個麵包也要分為統一、獨立派，實在太複雜了，難道「想要台灣獨立的去買這家；想要兩岸統一的去買那家嗎」？謝龍介希望網友不要對吳寶春「趕盡殺絕」，認為網友偏心表示「85度C你就要救它，怎麼寶春你不救」。

謝龍介也指出，吳寶春資金已經投入了上海市場，已經上船了，因此現在不得不做出決定，而做出怎麼樣的決定是他個人的事情。

對於吳寶春的決定，謝龍介說，「如果我們不爽，就都不要去買他的麵包」，如果覺得吳寶春情有可原，「他跟王寶釧一樣，苦守寒窯18年才有今天的成就」，那就捧場一下，這樣就好了。

最後主持人問到「會不會買他的麵包」？謝龍介則嘆道，「我們台南買麵包20多塊，寶春的麵包200多塊，我一個月買一次算不錯了，南部的生活跟消費，4、50算勉強了」，看到吳寶春麵包的價格，「坦白說，我買不起」。

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