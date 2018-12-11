韓粉反對他蹚吳寶春的渾水 韓國瑜：應該做的

2018-12-11 23:08

〔即時新聞／綜合報導〕準高雄市長韓國瑜今天與惹出統獨爭議的吳寶春一同召開記者會，替吳寶春說情。韓國瑜在會後被問到有韓粉認為他不必蹚渾水，韓國瑜則表示，這是他應該做的。

曾被譽為「台灣之光」的麵包師傅吳寶春因為在本月10日發出「身為中國人，是我的驕傲」的聲明，引發台灣民眾反彈，紛紛開始撻伐，讓不知所措的吳寶春找上韓國瑜幫忙，韓也在今天與吳寶春一同召開記者會說明，表示吳寶春只是一個麵包師傅，不懂兩岸複雜的政治關係，希望這次風波能快快平息。

據《蘋果》指出，韓國瑜在記者會後到高雄醫學大學附設醫院參加為癌友辦的音樂會時，有媒體問韓表示對於有韓粉反對他幫忙吳寶春的看法如何，韓國瑜回應，「給他一隻溫暖的手，是應該做的，何況我是未來高雄市長。」他認為吳寶春是個單純的生意人，過去也為高雄創造至少250個工作機會，還懂得運用高雄在地食材，但現在卻因為沾染上敏感議題被「打」成這樣，「希望大家以更寬廣的心，來看待吳寶春。」

之後媒體又追問這次韓國瑜幫忙吳寶春，那麼日後高雄如果又有類似的事件發生，會不會一窩蜂都來找韓國瑜幫忙？他表示，看到吳寶春這樣進退兩難的處境，才會出手相助，如果未來有類似棘手的事情，他還是會願意伸出手來，「現在自己已經當選市長，當然有責任要保護市民」。

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