台加經貿諮商會議13日登場 FIPA列入議程

2018-12-11 21:42

〔記者呂伊萱／台北報導〕加拿大與中國關係緊張之際，加拿大外長方慧蘭（Chrystia Freeland）首次公開表達加拿大正考慮（give consideration to）與台灣洽談投資保障協議（FIPA）。另，台加第14屆經貿諮商會議將於週四登場，據悉FIPA議題已列入議程，雙方將就此交換意見。

加拿大逮捕華為首席財務長孟晚舟，加中關係陷入緊張。而就在7日孟晚舟保釋聆訊庭同一天，方慧蘭回答加拿大聯邦眾議員沃拉瓦（Mark Warawa）質詢時，對台灣釋出明顯善意。沃拉瓦針對加拿大航空和皇家銀行官網將台灣列為中國一部分一案，詢問政府對台政策是否改變？方慧蘭回答說，加拿大支持台灣的民主，並持續在「加拿大的一中政策框架」內，增強與台灣的貿易和人員往來關係。

方慧蘭強調，加拿大反對任何改變現狀或加劇台海緊張局勢的行動。針對私人企業改名，方慧蘭則說，私營公司對其網站內容負責，但加拿大外交部已向中華人民共和國官員堅定表達，對於中國干涉私營企業、迫使他們在政治問題上採取立場的作為，加拿大表達強烈失望。加拿大官員也為此會見了台灣當局，告知加拿大長期以來的一中政策沒有改變。

方慧蘭接著說明，關於與台灣洽談FIPA或相關安排，「加拿大正在考慮此事」。她說，加拿大致力於加強與亞太地區間的貿易投資關係，其中也包括台灣。

此前台灣官方曾多次表明洽簽FIPA是台加關係第一要務，不過加國政府未曾公開回應，這次則罕見表達正面態度。台加13日將在台北舉行第14屆經貿諮商會議，不具名官員透露，台灣經濟部已經將FIPA提上議程，雙方將就此議題交換意見。

外交部今天晚間對加拿大外長回應表示感謝與歡迎。外交部並說，台加共享自由、民主、法治及人權等普世價值，近年來雙邊經貿往來密切良好，互為優質合作夥伴。我將與加方持續密切溝通，攜手合作，為雙方企業提供良好投資環境，創造台加雙贏與互利。

根據加拿大統計局資料，2017年我國是加拿大第12大貿易夥伴，在亞洲僅次於中國、日本、韓國及印度，是加拿大第10大進口來源及第19大出口市場。根據我國貿局統計，加拿大則是台灣第23大貿易夥伴、第24大進口來源與第18大出口市場。

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