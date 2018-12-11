蔡政府提出「新九二」？ 陸委會駁斥

2018-12-11 21:22

〔記者鍾麗華／台北報導〕有媒體報導，民進黨政府為了打破兩岸僵局，將提出「大一中架構下的新九二」，陸委會鄭重澄清，強調此一報導純屬媒體記者自說自話、毫無根據，政府對於兩岸關係發展的政策立場沒有改變。

「信傳媒」報導指出，蔡政府面對關鍵的「九二共識」，目前正研擬的解套方針，「大一中架構下的新九二」很可能是民進黨要提交給對岸的「試卷答案」，大原則為「愛民生保台灣、反對中共併吞」。

陸委會表示，政府對於兩岸關係發展的政策立場沒有改變，始終堅持捍衛國家主權及兩岸關係和平穩定現狀，並依照中華民國憲法、兩岸關係條例，與其他法律來處理兩岸事務，積極維護人民的權益，政策主張沒有改變，政府並未研議改變現狀的新論述。

對於近期國內各界關切的兩岸政策，陸委會強調，政府尊重1992年兩岸會談的歷史事實，然而中國大陸強迫台灣接受其「一中」的「九二共識」，並沒有中華民國存在的空間，「這是我們無法接受任何傷害台灣權益主張的原因」。

陸委會指出，政府與對岸互動往來，必須堅持在中華民國的主權範圍下來進行，這是我們政府一貫的立場，也是全民的共識，未來仍會繼續堅持下去。我們也呼籲中共當局必須面對現實，在不涉任何政治前提下與我務實溝通、化解分歧，才真正有利於雙方良性發展。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/