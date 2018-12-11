從「台獨麵包」變「統戰麵包」 網友自製成語「92貢勢」

2018-12-11 20:55

〔即時新聞／綜合報導〕麵包師吳寶春在上海展店不堪被控「台獨麵包」，故發表聲明提到自己「生於中國台灣、支持九二共識」，引發台灣民眾不滿，有網友對此自製成語「92貢勢」，諷刺為了錢出賣靈魂的商人們「姿勢要正確」，獲得廣大網路輿論支持。

臉書粉絲專頁「只是堵藍」今（11）日下午5點貼出「92貢勢」自製成語，該成語解釋為「意指想要和天朝做生意，姿態要柔軟，姿勢要正確」，該粉專對於吳寶春在台灣麵包店表示，「你喜歡跪著就去買，你覺得你是中國台灣人就去買」，建議每家店門口均應掛上布條註記吳寶春言論，讓民眾能夠自行選擇是否反對。

許多網友看見新成語後，均感到相當認同，相繼留言指出「吳寶春非常該罵」、「聲明令台灣人失望」、「矮化台灣就是不對，想當中國人沒人攔著你」、「從此之後不會去買了」、「記者會前裝神聖更噁心」、「吳寶弄春一夜爽，癲入它國千日憂」、「統戰伎倆無誤，統戰麵包」。

臉書粉絲專頁「只是堵藍」全文

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