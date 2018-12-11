日天皇華誕 總統首次賀電祝福政躬康泰

2018-12-11 20:41

〔記者呂伊萱／台北報導〕日本今在台北舉行「平成年代」最後一次天皇華誕慶祝酒會，蔡英文總統首度致發賀電，行政院長賴清德也首次以院長身分出席，表達期盼台日關係「不因任何意外事件受到絲毫影響」的誠意。日本駐台代表沼田幹夫也對日台關係發表正面看法說，即使對公投結果感到遺憾，但日本作為「台灣真正的友人」，將堅持繼續合作的決心。

日本台灣交流協會今晚為明仁天皇舉行退位前最後一次華誕慶祝酒會，場面熱鬧，蔡總統與副總統陳建仁首度致發賀電，行政院長賴清德也首次以院長身分出席致意。多名官員及政要今晚均出席酒會，包括國民黨大老許水德與獨派大老辜寬敏等，邱義仁也與兩人在會場旁交談。

蔡總統代表中華民國台灣政府及人民向天皇陛下致上誠摯熱忱。酒會司儀在會議中朗讀總統賀電說，台日地緣相近，人民互動頻繁，各領域交流密切，期盼雙方在既有良好基礎上，持續深化兩國關係，共同增進人民福祉，維持區域和平穩定，敬祝天皇陛下政躬康泰，日本國運昌隆。

沼田幹夫致詞時，回顧明仁天皇陛下即位後的30年歷史說，日台雙方建立了「彼此關懷的命運共同體關係」，其中最讓日本人無法忘懷的，就是311東日本大地震後台灣人對日本所展現的情誼，災區復興過程中，來自台灣的支援鼓舞了無數的日本人，而在蔡政府執政後，日台關係在諸多領域均有偌大進展，包括逐年刷新紀錄的人員交流、各種備忘錄的簽署與花博中的合作等。

沼田幹夫接著提及，日前的選舉與公投結果震驚蔡政府，日方對日食公投案結果也感到相當遺憾，但即使如此，為共創日台光明未來，日本作為「台灣真正的友人」，將堅持繼續合作的決心。

賴清德擔任台南市長時曾出席高雄的天皇酒會，今晚致詞時同樣提及台日關係發展出「患難中的真情」，在眾多災變中關心彼此，並衷心期盼台日兩國能在既有良好基礎上，持續加強外交、經貿、體育、文化、社會上的各種交流，「不因為任何意外事件受到絲毫影響」。

台灣日本關係協會會長邱義仁致詞則提到國際關係劇烈變化，日美台共享自由、民主、人權等普世價值，他深信日本必能克服困難，為日本、台灣及東亞地區帶來美好結果。

明仁天皇將於明年4月30日退位，今年酒會熱鬧非凡，除了提供代表官邸料理人現場製作的手握壽司，也提供去年才恢復進口的日本國產牛肉。另包括百樂、夢甜屋洋菓子、好侍食品 、敷島農場 、麒麟啤酒、山頭火等企業，與來自北海道、福島縣、茨城縣笠間市、靜岡縣、福井縣與沖繩縣也共同參與設攤，希望將日本產品與地方魅力呈現給賓客。

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