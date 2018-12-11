韓國瑜聽高醫簡報「植髮」：我如果成功 蘇貞昌也會來！

2018-12-11 21:03

〔記者王榮祥／高雄報導〕準高雄市長韓國瑜今晚出席高雄醫學大學附設中和紀念醫院舉辦的「聽希望在唱歌」關懷音樂會，會前聽取高醫簡報時，對「植髮」技術頗感興趣，他笑說，如果他在這邊植髮成功，「蘇貞昌也會來這裡！」

韓國瑜的觀光醫療政見，引發外界對高雄在地醫療體系的注意，包括高雄醫學大學暨醫療體系、高雄長庚、高雄榮總、義大醫院等等，都把握機會推廣自身招牌。

韓國瑜今晚受邀出席高醫音樂會，高醫董事會董事長陳建志、高雄醫學大學校長鐘育志、附設中和醫院院長侯明鋒以及小港醫院院長郭昭宏、大同醫院院場陳彥旭、旗津醫院院長蔡忠榮、高醫岡山醫院執行長傅尹志等高醫醫療團隊主要舵手全數出席，除了陪伴數百病友及家屬同歡，也向準高雄市長簡報高醫醫療強項。

與會人士轉述，高醫的簡報中有秀出韓國瑜選前之夜、上百名禿頭義勇軍的照片，同時介紹高醫優異的植髮技術，有信心讓韓國瑜重新找回濃密頭髮；韓國瑜自我解嘲說自己童山濯濯，如果真的植髮成功，「蘇貞昌也會來這裡！」

簡報後，韓國瑜進入音樂會現場，受到全場熱烈歡迎，他原本要獻唱《偶然》，準備的歌曲卻是《想你》，本來他還開玩笑說總不能又唱《愛拚才會贏》吧，結果一上台還是《愛拚才會贏》。

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