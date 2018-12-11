再度同框被韓冰讚暖男 王世堅靦腆透露2人簡訊內容

2018-12-11 20:50

〔即時新聞／綜合報導〕王世堅又害羞了！九合一大選前，民進黨市議員王世堅曾說，高雄市長候選人韓國瑜若當選將跳海引起熱議，事後韓國瑜的愛女韓冰不但上政論節目幫忙緩頰，還力邀王到高雄逛逛。今（11）日韓、王二人再度同框，韓冰大讚王世堅是「暖男」，也讓王世堅頓時露出靦腆的表情，害羞地說不出話來。

根據《三立》報導，韓冰上月底上政論節目時，曾替王世堅「跳海」誓言緩頰，還力邀王世堅到高雄逛逛，促進觀光，讓王世堅當場露出笑容，「一秒淪陷」。今日王世堅再度與韓冰同台錄影，媒體詢問先到場的韓冰對於王世堅不跳愛河的看法，又問「認為王世堅算暖男嗎」？對此韓冰回答，「王世堅有鼓勵大家多到高雄，提升高雄的經濟，這樣就夠了」，同時也表示「他滿暖的，可能他看到我就像看到自己女兒一樣，會不好意思拒絕」。

王世堅到場後，媒體轉告王世堅「韓冰說你是暖男」，讓王世堅頓時露出靦腆笑容，當場害羞得說不出話來，停頓良久才結巴地說「看到韓冰就像看到自己的女兒，在自己女兒面前只有點頭傻笑的份」，同時他也解釋「上次被韓冰邀請，其實是不知道怎麼回應，所以一直點頭一直笑，其實不是答應」。王世堅也表示，自己三天前已傳簡訊向韓冰道歉，因為民進黨還在敗選的陰霾中，身為黨員應閉門檢討，不便參加韓國瑜的就職典禮。

對於媒體詢問「現在對韓國瑜的態度好像跟以前不太一樣」？王世堅則回應，過去韓國瑜擔任北農總經理，他只是盡到責任質詢，現在韓要當高雄市長，希望韓能好好做，讓高雄更好，不要像馬英九一樣，「當了總統我罵不到他，他就退步了」。

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