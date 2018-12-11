國民黨力拚台南立委補選 謝龍介：將請韓國瑜站台

2018-12-11 20:12

〔記者邱灝唐／台南報導〕隨著立委黃偉哲成為準台南市長，台南第二選區立委補選一戰成為外界目光焦點，民進黨目前有3名人表態爭取，外傳黨內相關選舉期程和方式明天公告；國民黨則還在研議人選，但會盡快公布。不過，國民黨台南市黨部主委謝龍介說，將邀請準高雄市長韓國瑜站台，此言一出，讓這場選戰更添話題性。

綠營郭國文、李俊毅、陳筱瑜表態

九合一選舉後，共有5席立委需要補選，其中包含黃偉哲所在的台南市第二選區。民進黨目前表態參選的前勞動部次長郭國文、前立委李俊毅以及議員郭秀珠之女、民進黨全國黨代表陳筱瑜，他們近來頻頻走訪基層，爭取支持，希望能脫穎而出。外傳相關選舉期程和方式週三的中執會後公布。

相較於民進黨人的熱絡，反觀國民黨這一方則冷淡許多，高思博及議員謝龍介都是藍營推崇的人選，但兩人目前都沒有展現參選意願。身兼市黨部主委的謝龍介說，相關人選還要再研議，會找一位年輕形象好的政治素人，為黨培育人才。

被問及民進黨3人競逐，謝龍介則說，李俊毅是老將、郭國文獲新潮流力挺、陳筱瑜的媽媽郭秀珠在地方長期經營，而且陳筱瑜年僅27歲，對選民有耳目一新的感覺，不管是誰出線都是好對手，國民黨雖然在這次大選中有點翻轉，但第二選區中的基本盤是綠大於藍，所以還是要努力打選戰，也會請準高雄市長韓國瑜跨縣市站台，力拚這席立委。

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