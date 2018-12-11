賴揆與工商界座談 三三會建議：審慎訂定非核家園時刻表

2018-12-11 19:46

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長賴清德今天邀集6大工商團體首度召開「最新經濟策略座談」，三三企業交流會理事長許勝雄指出，美中貿易衝突可能還會持續一段期間，雖然短期政府已經針對五缺、歡迎台商回台投資等制訂相關措施，但中長期仍要有更具體規劃，協助我國企業轉型升級。三三會也鼓勵政府用更溫暖的態度，與企業及人民溝通，讓各界感受政府協助解決問題的誠意，例如在環評制度與一例一休修法過程，政府應充分溝通，非核家園時刻表也應審慎訂定，以免影響供電穩定。

由於行政院已通過廢止電業法第95條第1項，刪除2025非核家園的年限，對於三三會的建議，行政院則由經濟部長沈榮津簡短回應說，政府會持續推動綠電，並穩定供電，經濟部將進一步以書面回應。

包括三三會、全國工業總會、全國商業總會、工商協進會、全國中小企業總會以及工業區廠商聯合總會等理事長均親自出席，共同就台灣最新經濟策略交換意見。

工商協進會也建議，政府應務實評估能源政策，在兼顧環境永續與經濟發展前提下，追求燃煤、燃氣、核能與再生能源發電的最適占比，並持續推動融入區域經濟整合，例如洽簽自由貿易協定（FTA）、爭取加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）等，協助國內產業擴展海外市場。

座談會由國發會、經濟部分別報告「歡迎台商回台投資行動方案」、「新經濟移民法（草案）」。賴清德說，今天針對政府最新經濟策略，與各工商團體座談、廣泛交換意見，是一項創舉，除聽取各界建言外，也展現政府重視民意的施政態度。

全國中小企業總會表示，中小企業本身資源相對較弱，建議在中小企業信用保證基金已提供保證、分攤風險下，政府可與銀行業者協調，給予更多資金協助。此外，中小企業面臨傳承與創新的問題，造成企業成長停滯，希望政府協助導入人工智慧、整合中小企業第二代，帶動轉型成長。

在工商團體代表建言後，賴院長指示相關部會簡要回應，並於會後書面回覆。賴揆重申，未來2至3年是台商回台關鍵時期，政府已體認到各界對於拚經濟的共識與急迫性，行政團隊將以最負責的態度，持續傾聽各界建議，提出經濟政策，提升台灣國家競爭力。

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