潘孟安角逐黨主席？ 親近人士：非常多人勸進

2018-12-11 18:42

〔記者蘇芳禾／台北報導〕九合一敗選後，蔡英文總統辭民進黨主席，接任人選繼黨內中生代陳其邁、林佳龍之後，今天傳出這次守住綠色執政的屏東縣長潘孟安也可能是大黑馬。對此，屏東縣政府傳播暨國際事務處與交通旅遊處長黃建嘉回應，潘縣長目前還在加拿大，於當地超市推展屏東農特產品，回國後等訊息較充分，縣長會再回應。近潘人士則透露，的確非常多人勸進潘孟安，不過團隊也還未正式討論評估。潘孟安經歷過7次選舉「從來沒有敗選過」，很會操盤。

潘孟安6日率縣府團隊赴加拿大溫哥華，在當地超市推展屏東農特產品，現場舉辦試吃品嚐活動，吸引了數百人熱情參與，加拿大民眾試吃後紛紛搶購，架上蜜棗搶購一空，現場人潮和買氣爆棚，熱鬧非凡，預計12日返台。

親近潘孟安人士透露，最近勸進潘孟安角逐黨主席的人非常多，其中也有不少過去與潘孟安共識的立委朋友。

至於勸進理由，這名人士說，這次民進黨從原本執政的13縣市到6席縣市長，潘孟安是得票率最高的綠營縣市長，守住了總統蔡英文故鄉；此外，潘孟安擔任立委時擔任黨團幹事長，當時民進黨還是在野黨，潘孟安非常了解立法院的朝野議事攻防；最重要的一點是，潘孟安自己從1998年選舉到現在，經歷過7次選舉「從來沒有敗選過」，很會操盤。而且在黨內人緣佳，派系色彩也不明顯。

不過，一名不具名的新系人士說，潘孟安確實是民進黨中生代的佼佼者，有黨務經驗也有選務經驗，不過，屏東與台北距離遙遠，若擔任黨主席還是需要有機動性。而且很現實的一點，雖然潘孟安人緣好，派系色彩不明顯，「但潘孟安就是新潮流」，其他派系不見得能接受。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/