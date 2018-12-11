潘孟安角逐黨主席？ 親近人士：非常多人勸進

2018-12-11 18:42

〔記者蘇芳禾／台北報導〕九合一敗選後，蔡英文總統辭民進黨主席，接任人選繼黨內中生代陳其邁、林佳龍之後，今天傳出這次守住綠色執政的屏東縣長潘孟安也可能是大黑馬。對此，屏東縣政府傳播暨國際事務處與交通旅遊處長黃建嘉回應，潘縣長目前還在加拿大，於當地超市推展屏東農特產品，回國後等訊息較充分，縣長會再回應。近潘人士則透露，的確非常多人勸進潘孟安，不過團隊也還未正式討論評估。潘孟安經歷過7次選舉「從來沒有敗選過」，很會操盤。

潘孟安6日率縣府團隊赴加拿大溫哥華，在當地超市推展屏東農特產品，現場舉辦試吃品嚐活動，吸引了數百人熱情參與，加拿大民眾試吃後紛紛搶購，架上蜜棗搶購一空，現場人潮和買氣爆棚，熱鬧非凡，預計12日返台。

親近潘孟安人士透露，最近勸進潘孟安角逐黨主席的人非常多，其中也有不少過去與潘孟安共識的立委朋友。

至於勸進理由，這名人士說，這次民進黨從原本執政的13縣市到6席縣市長，潘孟安是得票率最高的綠營縣市長，守住了總統蔡英文故鄉；此外，潘孟安擔任立委時擔任黨團幹事長，當時民進黨還是在野黨，潘孟安非常了解立法院的朝野議事攻防；最重要的一點是，潘孟安自己從1998年選舉到現在，經歷過7次選舉「從來沒有敗選過」，很會操盤。而且在黨內人緣佳，派系色彩也不明顯。

不過，一名不具名的新系人士說，潘孟安確實是民進黨中生代的佼佼者，有黨務經驗也有選務經驗，不過，屏東與台北距離遙遠，若擔任黨主席還是需要有機動性。而且很現實的一點，雖然潘孟安人緣好，派系色彩不明顯，「但潘孟安就是新潮流」，其他派系不見得能接受。

  • 今天傳出這次守住綠色執政的屏東縣長潘孟安也可能是角逐民進黨主席大黑馬。（資料照）

    今天傳出這次守住綠色執政的屏東縣長潘孟安也可能是角逐民進黨主席大黑馬。（資料照）

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