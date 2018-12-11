丁守中提「選舉無效」訴訟 北院明抽出承審法官

2018-12-11 18:42

〔記者溫于德／台北報導〕國民黨台北市長候選人丁守中聲請驗票，至今7個工作日，今天下午4時29分總算完成，共已驗完12個行政區、1563個票匭。但丁在驗票結束前，已先委派一名律師前往台北地院提起「選舉無效」訴訟，法院稍早已決定將於明日下午公開抽出承審法官。

至於有媒體報導，萬華區某票匭發現疑似作票弊端，導致有99張未實際領取的選票，全部灌給某位候選人。

丁陣營私下表示，99張票確實灌給丁，但其他候選人如柯文哲、姚文智等均有被灌票情形，因此，丁未來將以此作為訴訟上攻防重點，以證明選務錯亂情形嚴重；至於柯陣營，因為不想讓外界感到在攻擊對手，未作回應；北院則說，若非屬應公布事項，有可能涉及到未來訴訟中的攻防，均不予回應。

回顧丁聲請驗票過程，台灣上月24日舉行「九合一選舉」，丁在得知以3254票之差、落敗北市長選戰後，隨即在律師陪同下，赴法院遞狀聲請查封票匭保全證據；但上月26日，丁一度撤回聲請驗票，欲直接改提選舉無效訴訟，2日後，才又親赴法院繳交聲請重新驗票所需之428萬餘元保證金，法院當日下午也抽出合議庭法官。

上月29日，法院前往北市選委會查封票匭，並決定每日出動50組法官驗票，驗票程序自上週一開始，至今天下午4時許完成。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/