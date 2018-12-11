修法設立國家人權委員會 監委：最快明年3月提出草案

2018-12-11 18:09

〔記者彭琬馨／台北報導〕監察委員高涌誠今天出席台灣民主基金會舉辦「世界人權宣言70周年研討會」時表示，對於在監察院內設立國家人權委員會一事，多數委員已有共識，目前規劃由監察院國家人權機構專案小組負責提出修法草案，預計最快明年3月完成提出修法草案，不過對於國家人權委員會的委員組成及產生方式，目前監院內仍未有共識。

國家人權委員會是獨立於政府之外的國家人權機構，主要負責保障人權、接受相關案件申訴、進行調查。為提升台灣人權，總統蔡英文上任後即在總統府內設立國家人權諮詢委員會，負責研究國家人權委員會的設立事宜。去年訪台的亞太地區國際人權組織專家學者，也曾建議政府，在台灣五權憲法架構下，將國家及人權機構設在監察院是最適合的安排。

監委高涌誠今天說，以台灣的五權分立制度來說，將國家人權委員會設立在監察院下是「一個務實的方案」，監院內的國家人權機構專案小組也針對委員會的設置開過幾次會，目前已有大致架構，包含修法草案與設立架構等，若順利的話，明年1月能完成6人小組的討論，將草案送往監察院會討論，預計最快明年3月可提出。

不過，高涌誠也說，據他自己觀察，執政黨內對監察院的去留仍未有共識，監院修法草案提出後能否發揮功效也還是未定數。

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