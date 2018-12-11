美前眾議員談兩性平權 盼美國跟上台灣腳步

2018-12-11 17:21

〔記者黃欣柏／台北報導〕立法院跨黨派國際人權促進會與美國在台協會今聯合邀請美國前女性眾議員派翠西亞．史羅德進行專題講座，請史羅德分享其從政與推動性別平權之經驗。史羅德強調，台灣在兩性平權上很有進展，「我很羨慕台灣的情況」，不過在希拉蕊輸掉總統大選後，其實美國反而有越來越多女性願意出來競選公職，希望有天也能夠跟上台灣的腳步。

對於台灣的國會議員約有四成是女性，史羅德指出，在美國，男性每賺1美元，女性只賺了49美分，而且除了薪水比較少，家裡發生變故時也往往是女性得優先趕回家處理，因此她很羨慕台灣的情況，不過讓她覺得很欣慰的是，在希拉蕊輸掉總統大選後，反而開始有很多女性願意出來競選公職，雖然參政情況還比不上台灣，但希望有天可以跟上台灣的腳步。

史羅德也分享自身經驗，提到自己大學其實學的是流體動力學，而且擁有飛行執照，本希望可以往這方面發展，但卻因為性別因素而不被允許，「所以我後來選上了眾議員，為他們帶來了更大的麻煩！」不過當時她當時是美國眾議院軍事委員會第一個女性委員，當時主席很不喜歡她與另外一位非裔委員，竟要她跟那位非裔委員一起共用位置，從那時開始，她開始思考如何有效爭取女性相關權益。

史羅德強調，她希望女性擔任政治領袖不僅僅是一件「發生過的事情」，而是能夠成為「常態」，女性不是要求走在男性的前面或後面，家裡也不會有個記分板來顯示丈夫得幾分、太太得幾分，「我們只是希望兩性能夠走在一起。」

民進黨立委余宛如會中表示，除了政治圈以外，女性在很多職場上仍不太能夠成為領導人物，尤其是新創產業，幾乎都是男性為主，未來除了希望鼓勵女性勇於在其他領域扮演更重要的角色外，也希望推動好的育兒照顧政策，因為這也有助於讓女性擺脫束縛，可以走出來參與更多事情。

除了女性權益，史羅德今也對同志婚姻提出看法，表示過去若與人討論此議題，她會先問對方「同志能不能不要繳稅？」，如果對方反問「怎麼可以不繳稅？」，那她就會再質疑：「既然同志跟我們繳了一樣的稅，為什麼不能享有一樣的權利？」史羅德強調，所有人都應該享有公平正義跟自由，而「所有人」不應該只有非同志族群。

另外，對於男性是否難以適應妻子擔任高階要職，史羅德表示，常常會有男性稱讚她的先生是「很棒的模範」，因為她先生參加了一個以柴契爾夫人的先生為名的俱樂部，其成員都是妻子擔任高階要職的男性，他們不但經常聚會，有時還會辦用老婆信用卡付賬的活動，大家都覺得滿有趣的，不過確實還是有很多男性不習慣位居幕後，或擔心飯碗被女性搶走，此部分確實還是有很多需要努力的地方。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/