批吳寶春忘本、只為利益 拍扁麵包師怒：他都在騙人

2018-12-11 22:19

〔即時新聞／綜合報導〕麵包師傅吳寶春昨發聲明表態支持九二共識，自稱是生於「中國台灣」的麵包師、「身為中國人是驕傲」，引發外界砲轟，下午更由準高雄市長韓國瑜陪同出面說明，強調專業就是做麵包而已。對此，因偷拍前總統陳水扁散步影片爆紅的麵包師傅黃士福怒批，吳寶春忘本、只是為了賺中國的錢，也認為吳寶春都在騙人。

曾到中國發展的黃士福昨晚在微博轉貼吳寶春聲明報導後，怒批吳寶春「為了錢什麼話都可以說！」還強調「上海的同胞們拒絕買台獨麵包，已經忘記當年做烘焙的初心！拒買！滾出中國！​​」

據《蘋果日報》報導，針對吳寶春為中國上海展店所發的「支持九二共識」、「兩岸一家親」聲明，黃士福感到不以為然，怒批此舉就是「利益擺中間、想賺中國的錢，不是真正愛國，或是支持九二共識立場！」、「聲明根本是呼攏中國人和台灣人，並不是為了理念！」

他認為，吳寶春已經忘本，忘了當初做麵包的初衷，直言「真正的師傅不是靠得獎聲名大噪，而是東西賣得出去、有回客率才是真正的師傅。」他更酸吳寶春近年沒積極研發新麵包、只會使用自己拿獎的光環，「到中國開店只是為利益。」

黃士福批評，吳寶春自以為擁有世界麵包冠軍身分，就發聲明討好對岸，自稱是「中國台灣的麵包師傅」，還說要盡微薄之力，認為吳寶春過去說的和現在說的話，全都是在說謊騙人。

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