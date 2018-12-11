PO文談國民黨改革 蔡正元大酸：不過就是一群少爺在泡妞

2018-12-11 17:16

〔即時新聞／綜合報導〕儘管國民黨9合1選舉中贏得大部分縣市長席次，但黨內外幾乎沒有人認為是國民黨勝利，這也讓喊改革多時的國民黨，再次萌生改革念頭，對此，前國民黨立委蔡正元直酸，國民黨的改革不過就是一群少爺在泡妞。

蔡正元今（11）日在臉書發文說，現在很多聲音都在喊國民黨要改革，聽起來很順耳，但再問怎麼改革，不就是一人一把號，講得嘴麻心虛。他指出，「有人說改革就是國民黨內造化，縣市長和立院黨團應該是當然中常委，然後每週開一次中常會，這些人能不能出席？抱歉，他們都很忙，要請假」。

蔡正元透露，國民黨每年比照民進黨，募款責任額100萬元，但其實他們都不想募款。至於有人談到改革就是年輕人接班，蔡正元直批，「接什麼位置班？只接總統候選人的班，然候（後）要負責籌款的各地主委的班沒有年輕人要接。年輕人民調要高，都在幻想能像韓國瑜突然爆紅或爆紫」。

蔡正元最後大酸，如果國民黨的改革只是這種一般般的嘴皮子，那聽聽就好，不過就是一群少爺在泡妞。

原文連結請見：

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/