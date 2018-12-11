民進黨提鄭捷律師黃致豪補選立委？鄭運鵬、高志鵬齊否認

2018-12-11 16:41

〔記者蘇芳禾／台北報導〕《美麗島電子報》董事長吳子嘉在電視節目上爆料，民進黨在台北市立委補選，將提小燈泡兇手王景玉與捷運殺人案兇手鄭捷的律師黃致豪。民進黨立委補選提名協調小組成員、民進黨立委鄭運鵬表示，並未收到該人士的相關推薦和思考。

民進黨日前成立立委補選提名協調小組，由中常委鄭文燦擔任召集人，成員還包括中常委高志鵬和鄭運鵬，負責立委補選提名作業。

黃致豪曾擔任台北捷運隨機殺人案兇手鄭捷的辯護律師、內湖小燈泡隨機殺人案兇手王景玉的辯護律師，以及華山分屍命案兇手陳伯謙的律師。他同時也是2016年總統府司法改革國是會議籌備委員。

《美麗島電子報》日前才剛發布民調，針對台北市立委補選，由民進黨前市議員何志偉22.1%大幅領先，接下來依序為台北市議員顏若芳14.2%、台北市議員梁文傑9.6%、台北市議員王威中7.8%。因此吳子嘉的爆料格外引人矚目。

民進黨發言人鄭運鵬表示，立委補選提名協調小組，並未收到剛才媒體所報導之人士的相關推薦和思考。

提名小組成員高志鵬也表示：「沒有！」「他是誰？」

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