他爆吳寶春開22K給烘焙師：配稱「台灣之光」嗎

2018-12-11 17:06

〔即時新聞／綜合報導〕台灣麵包師吳寶春本月初在中國上海展店，但被中國網友定調為「台獨麵包」揚言抵制，並引起議論。今（11）日環保署前副署長詹順貴爆料，吳寶春一顆麵包賣3、400元，但是卻對一名有證照、經驗的烘焙師卻開出22k的薪資，詹順貴更質疑：「這樣的人，這樣苛刻員工的企業，配得上『國寶』、配得上『台灣之光』的稱號嗎？」

根據《蘋果》報導，吳寶春早在4、5年前已買下創始店「都廳苑」一樓店面與六樓豪宅，總花費1億6692萬元。前環保副署長詹順貴則在臉書指出，吳寶春一顆麵包賣3、400元，但對1名有證照、經驗的麵包師傅開出的起薪卻僅有22k，詹順貴認為吳寶春開出這樣的薪資幾近「羞辱烘焙師」。

詹順貴今在臉書發文，表示自己手上有一個案例，一名有證照、有6年實務經驗的烘焙師聽聞吳寶春的台北松菸店缺人，想到吳寶春對外曾說過，台灣烘焙產業低薪又辛苦，希望有朝一日可以提升烘焙產業人員的薪資水準，於是興致沖沖地去應徵，沒想到吳寶春開出的條件竟是「起薪底薪22k+2k餐費津貼+800全勤獎金」；每日需加班1-2小時，因此經常性薪資大約26-28k，另外年終大約一個月，主管還說明，吳寶春麵包店給的行情就是這樣。

詹順貴也轉述當事人的話表示，很多年輕麵包師傅願意忍受低薪，是看中吳寶春的名氣，覺得可以學到一些技術，然而對吳寶春而言，大概覺得每年有許多年輕人從餐飲科系畢業，要找新人不難，所以不怕低薪找不到人。詹順貴最後也質疑，吳寶春研製的麵包奪冠，固然值得肯定，但這樣的人，這樣苛刻員工的企業，配得上「國寶」、配得上「台灣之光」的稱號嗎？

環保署前副署長詹順貴臉書全文

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