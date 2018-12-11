聽到「吳寶春」 李文輝：謝謝、辛苦了

2018-12-11 16:26

〔記者沈佩瑤／台北報導〕「2018台北、上海雙城論壇」20日在台北登場，上海市台辦主任李文輝9日率「踩線團」飛抵台灣，短暫停留3天後今天啟程返中。下午他在結束最後一個行程「士東市場」後接受媒體聯訪，他特別談到今天上午去內湖科技園區，跟上海很像，相信未來可推進上海青年科創園區，鼓勵台灣年輕人到上海創業。不過他被問及「吳寶春事件」時，僅禮貌說：「謝謝、大家辛苦了。」

李文輝帶隊來台探路，除了到台北市政府和市長柯文哲會面，舉行「會前會」，討論雙城論壇細節，此外也走訪花博園區台北數位產業園區、興隆公宅、福德坑環保復育公園、北部流行音樂中心等地，在文化、產業、環境的建設上相互交流、取經。

下午李文輝一行前往士東市場參訪後結束所有行程，啟程至松山機場準備搭機返中，台北市政府大陸小組執行秘書饒慶鈺一路陪同。李文輝受訪時表示，感想非常非常好，除了跟台北市政府一起商量雙城論壇有關內容，另外也參訪大概了10個行程，「對我很有幫助、啟發」。

他特別談到，今天上午去內湖科技園區，有個2.0版政府對科創幫忙的規畫，跟他以前來看有新的變化，「裡面有一個內湖創新實驗室，跟上海很像，我們也非常鼓勵年輕人創業，也很鼓勵台灣年輕人來上海創業，我們已經有類似台灣年輕人在上海搞的科創園區」。

他表示，相信可以推進上海青年科創園區，推進和台灣人在上海搞的園區、台北市各個類似的園區進行交流，他認為這是雙城論壇、兩城市交流非常重要的內容，會有新的幫助跟啟發。

由於近期台灣知名師傅吳寶春到上海展店，卻被中國網民打為「台獨麵包」，吳寶春發出聲明稱「中國台灣」、「支持九二共識、兩岸一家親」，引發輿論譁然。媒體今追問李文輝對此看法，但他僅禮貌說：「謝謝、大家辛苦了。」

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