丁守中驗票「海豚大轉彎」有苦衷？ 原來是擔心...

2018-12-11 19:40

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨台北市長候選人丁守中聲請驗票，歷經7個工作日，終於在今下午4點29分完成，丁在驗票結束前則已委派律師前往台北地院提起「選舉無效」訴訟。但丁陣營開票後在策略上的「海豚式大轉彎」，也受到許多質疑與嘲諷，對此，丁守中團隊也透露當時決策的苦衷。

據《ETtoday新聞雲》報導，丁守中其實早在選舉結果出爐後，就已經準備對外宣布敗選，但各界訊息不斷湧入，表示「中選會的投開票過程有嚴重問題」，加上有「章魚哥」之稱的士林區天玉里開票結果丁守中險勝，也和國民黨黨內的選前內部民調數字相同，在眾人說服下，丁守中才提出驗票及選舉無效。

丁守中也知道驗票翻盤機率不大，直接提起「選舉無效之訴」還比較省時省人力，也不會浪費人民公帑，但國民黨黨部卻表明，願意出一半保證金讓他去驗票，「擔心打訴訟影響國民黨的勝選氛圍」，因此丁陣營才會上演這齣「海豚式大轉彎」的劇情。

報導指出，外傳因國民黨擔心若丁守中打選舉無效之訴訟，如此可能影響其他縣市候選人，甚至里長等勝選的結果，也擔心影響社會觀感與國民黨的形象，所以才願意贊助一半的金額讓丁去驗票。丁守中起初不願接受此提議，但為了顧及黨內的意見，與勝選歡愉氣氛下，才先提出驗票申請而不是打訴訟官司。

回顧丁聲請驗票過程，丁在上月25日凌晨得知以3254票之差落選後，隨即在律師陪同下，赴法院遞狀聲請查封票匭保全證據；但26日卻一度撤回聲請驗票，欲直接改提選舉無效訴訟，2天後，才又親赴法院繳交聲請重新驗票所需之428萬餘元保證金，法院當日下午也抽出合議庭法官。

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