將吳寶春事件個人化 韓國瑜遭質疑「幫中國粉飾太平」

2018-12-11 16:15

〔即時新聞／綜合報導〕麵包大師吳寶春一席「中國台灣」聲明，引發各界撻伐，他今天在準高雄市長韓國瑜陪同下召開記者會，強調自己只是個專業麵包師，不懂複雜的兩岸政治。對此，社會民主黨指出，這正是中國長期以來對「台灣認同」之敵意的具體展現，痛批淡化處理此事的韓國瑜，非但不與台灣人站在一起，竟然還為中國粉飾太平。

社民黨臉書PO文指出，全台灣的公民都可從吳寶春事件中看出，這不是吳個人的問題，而是中國長期以來對「臺灣人認同」敵意的具體展現，「當中國的暴力與蠻橫就像一隻房間裡的大象般顯而易見，一個政治人物如韓國瑜卻可以假裝大象不存在，呼籲在整件事情上不須要一再強調意識型態」，痛批韓不僅不與台灣人站在一起，還替中國粉飾太平，實在令人無法接受。

文章進一步表示，過去已有許多台灣人在壓力下妥協，發表過自己是「中國人」的聲明，而未來這樣的事情依舊不會少，「因為我們正處在帝國的邊緣，一塊隨時可能被揮軍東指，一塊不被允許喊出自己名字的美麗大地上」。

文章直言，對於過去受壓力而妥協的台灣同胞不忍責怪，但這樣的妥協卻正為帝國的霸道赤焰添柴，讓中國沾沾自喜於用飛彈與人民幣摧毀台灣人的認同。文末強調，「對於中國，我們的反抗不會終止，哪裡有壓迫，這樣的反抗就要繼續」。

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