韓國瑜幫吳寶春緩頰 遭中國網友痛罵「2個詐騙犯」

2018-12-11 16:24

〔即時新聞／綜合報導〕因一席「中國台灣」、「身為中國人是驕傲」聲明，引發各界撻伐的麵包大師吳寶春，今由準高雄市長韓國瑜陪同召開記者會，強調自己只是個專業麵包師，不懂複雜的兩岸政治。有鄉民挖出中國網路論壇對這場記者會的評論，只見中國網友一面倒批評，稱韓國瑜與吳寶春根本就是2個詐騙犯惺惺相惜。

我國網友將中國知名網路論壇「天涯論壇」上，中國網友們對此事件的評論節錄成文，PO在PTT八卦板上，只見中國網友們對韓吳2人這次記者會的說法相當不滿意，認為他們是「2個詐騙犯惺惺相惜」、「不懂政治，為什麼當年會發出那樣的豪言壯語？真是個大騙子呀」、「韓國瑜也一個鳥樣，只是個放大了的吳寶春」。

文章PO出後引發熱論，鄉民們紛紛笑酸說：「難得兩邊網友竟然有相同共識」、「其實現在很多中國人也都看透那些為了賺錢貶低自己的人」、「結果中國人抵制的比台灣人還兇，笑死」、「戰爭和屈辱面前你選擇了屈辱，但屈辱過後你仍得面對戰爭」。

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